شاهد: مسيرة استفزازية للمستوطنين على طريق رام الله- نابلس

رام الله/سما/

شارك مئات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، في مسيرة استفزازية، على طريق رام الله- نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات مستوطنين يستقلون دراجات نارية انطلقوا من مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس باتجاه مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة "عيون الحرامية"، ومفترق بلدة ترمسعيا، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، أمام حركة المواطنين، لتأمين الحماية للمستوطنين، ما تسبب بأزمة مرورية.

وفي السياق ذاته، تجمهر مستوطنون على الشارع المحاذي لمستوطنة "حلميش"، المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب رام الله.

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