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الأمم المتحدة: الأسبوع الأول من يوليو هو الأشد حرا على الإطلاق!

الإثنين 10 يوليو 2023 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: الأسبوع الأول من يوليو هو الأشد حرا على الإطلاق!



وكالات

أظهرت بيانات أولية نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان إن "العالم شهد للتو الأسبوع الأشد حرا على الإطلاق، وفق بيانات أولية"، بعدما تسبب تغير المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة "إل نينيو" في أن يكون شهر يونيو الماضي، الأشد حرا على الإطلاق.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، قد أكد أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة كبيرة في "الظواهر الجوية المتطرفة" في عام 2023.

ويذكر أن "إل نينيو" عبارة عن دورة طقس دورية يدفع فيها الهواء الدافئ بعيدا عن المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ، ما يؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى على درجة الحرارة وهطول الأمطار في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تنتج المرحلة الدافئة طقسا متطرفا، بما في ذلك الأعاصير، حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى أن مثل هذه الأحداث أصبحت أكثر تواترا على مر السنين بسبب تأثيرات تغير المناخ.

#الامم المتحدة

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