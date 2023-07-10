الرجوب والسفير أبو عيطة يزوران بعثة فلسطين المشاركة بدورة الألعاب العربية

الجزائر/سما/

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب أن البعثة الرياضية الفلسطينية سجلت حضورا مميزا خلال النسخة الحالية من دورة الألعاب العربية في الجزائر.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر البعثة في قرية الرياضيين، اليوم الإثنين، حيث رافقه سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، وأمين عام اللجنة الأولمبية عبد المجيد حجة.

وثمن الفريق الرجوب الحفاوة الجزائرية بحضور فلسطين لهذه الدورة، مؤكدا أن ذلك شكل عنصر دعم معنوي للرياضيين الفلسطينيين المشاركين، ولفت إلى حالة الوحدة والانصهار بين الشعبين الجزائري والفلسطيني، وارتباط الجزائريين بالقضية الفلسطينية.

وأكد الفريق الرجوب أن فلسطين حاضرة في هذه الدورة، لإيصال رسالتها وتقديم معاناة وعذابات الإنسان الفلسطيني للعالم، وصموده وإصراره على النضال والحياة.

وأشار إلى أن اللاعب الفلسطيني بات أحد الأصول الوطنية لبلده، والرياضة منبرا يتم من خلالها تقديم فلسطين للعالم بعيون رياضية.

بدوره، أعرب السفير أبو عيطة عن سعادته بالإنجاز الذي حققته فلسطين في هذه الدورة بحصد العديد من الميداليات، مشيدا بجهود الفريق الرجوب بالنهوض بالحركة الرياضية الفلسطينية وتسجيل حضورها بقوة على الساحات العربية والقارية والدولية، وتمنى التوفيق لباقي اللاعبين في المنافسات المقبلة من دورة الألعاب العربية.