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الإصابة تجبر علي أبو ارميلة على الانسحاب

الإثنين 10 يوليو 2023 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإصابة تجبر علي أبو ارميلة على الانسحاب



الجزائر/سما/

أجبرت الإصابة لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة علي أبو ارميلة على الانسحاب، اليوم الإثنين، من منافسات اللعبة في دورة الألعاب العربية، المقامة في الجزائر.

ونافس أبو ارميلة في فئة وزن 57 كغم، حيث وضعته القرعة مع منافسيه العراقي والسوري والجزائري، لكنه عند انتهاء مباراته الأولى، اشتكى من الإصابة، وخضع لفحص طبي، حيث تقرر عدم مشاركته في باقي المنافسات.

وبالأمس، كان من المقرر مشاركة باسل البطنيجي في فئة وزن 130 كغم، إلا أن طارئا صحيا منعه من اللعب.

وسيلعب غداً الثلاثاء، فيصل دعنا على وزن 70 كغم وعبد الله عساف على 61 كغم.

وأعرب الاتحاد عن أسفه لانسحاب أبو ارميلة والبطنيجي لأسباب صحية، مؤكدا أهمية التواجد في هذه البطولة وما تمثله من فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرة.

#الجزائر

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