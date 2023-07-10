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بري: قرية الغجر ومزارع شبعا أراض لبنانية

الإثنين 10 يوليو 2023 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري: قرية الغجر ومزارع شبعا أراض لبنانية



بيروت/سما/

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، إن قرية الغجر ومزارع شبعا أراض لبنانية، وإن على العالم إلزام إسرائيل بالانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر الذي ضمته.

وأوضح، خلال لقاء مع مجلس نقابة الصحفيين اللبنانين، حول ضم إسرائيل للشطر الشمالي لقرية الغجر، إن الخيم موجودة على أرض لبنانية، والمطلوب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 والانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا نقطة الـB1".

وكانت سلطات الاحتلال أنهت قبل أيام تثبيت سياج حديدي لتضمّ من خلاله كامل الجزء الشمالي اللبناني من قرية الغجر الحدودية.

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#نبيه بري

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