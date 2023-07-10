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فلسطين تحصد المركز الثالث في مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية للابتكار

الإثنين 10 يوليو 2023 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحصد المركز الثالث في مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية للابتكار



رام الله/سما/

 حققت وزارة التربية والتعليم المركز الثالث في مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية للابتكار عن دورة 2022، التي تنظمها سنويا مبرة السعد في دولة الكويت على مستوى الدول العربية، حيث جاء هذا الإنجاز المهم من خلال مدرسة بنات الفوار الثانوية في تربية جنوب الخليل.

وأشادت الوزارة بهذا الفوز الذي يعد امتدادا لسلسلة من الإنجازات التي حققها طلبة فلسطين في المحافل الدولية كافة، مؤكدة على سياستها الواضحة في إطلاق العنان للمواهب المدرسية لتحقيق أقصى الغايات، ما يسهم في رفعة وتطوير التعليم.

وتأتي مشاركة فلسطين في هذه المسابقة للمرة الثانية، من خلال الإدارة العامة للإبداع والتميز والإنجاز في إطار دعم منحى STEM في العملية التعليمية التعلمية، والكشف عن إبداعات الطلبة والوصول إلى العالمية، علما أن المسابقة مخصصة للفتيات لتشجيعهن على الانخراط في التخصصات العلمية والريادية.

#فلسطين

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