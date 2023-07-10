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بالفيديو: كتيبة العياش تعلن إطلاق صاروخين صوب مستوطنة "شاكيد"

الإثنين 10 يوليو 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: كتيبة العياش تعلن إطلاق صاروخين صوب مستوطنة "شاكيد"



جنين/سما/

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها كتيبة العياش، اليوم الاثنين، عن إطلاق صاروخين من جنين باتجاه مستوطنة شاكيد غرب المدينة.

وقالت الكتيبة في بيان لها: " في إطار معركه الإعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات مع هذا العدو الغاصب ورداً على جرائم العدو بحق أهلنا في مخيم جنين ورداً على استهداف حرائرنا،  تمكن مجاهدونا في كتيبةالعياش وبعون الله وتوفيقه من إستهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام (١)..

وأضافت: " برغم الظروف الأمنيه المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد ونواصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش..

وختمت بيانها قائلة:" الإعداد والتطوير مستمر والقادم أعظم بإذن الله."

وذكرت قناة كان" العبرية أن جيش الاحتلال يفحص أنباء عن إطلاق صاروخين من جنين نحو مستوطنة "شاكيد".

ونشرت الكتيبة مقطع فيديو يظهر أحد الصواريخ قبيل إطلاقه.

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#جنين

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