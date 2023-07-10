اتهام 4 شبان من أم الفحم وكفر قرع بقتل محمد جبارين

أم الفحم/سما/

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد أربعة متهمين من سكان أم الفحم وكفر قرع، بتهمة قتل المرحوم محمد جبارين من سكان قرية زلفة إثر خلاف بين عائلة إغبارية وعائلة جبارين وانتقامًا لوفاة والد اثنين من المتهمين المرحوم محمد إغبارية الذي قتل رميًا بالرصاص في أم الفحم.

ووجهت لائحة الاتهام إلى المتهمين تهمة "القتل العمد في ظروف مشددة، حيازة وحمل ونقل الأسلحة؛ الحرق المتعمد وعرقلة سير القضاء". بالإضافة إلى أن المتهم هيثم، تم اتهامه بـ"ارتكاب جرائم أسلحة وإطلاق النار من سلاح ناري وعرقلة عمل ضابط شرطة".

وبحسب لائحة الاتهام فإن "المتهمين الأخوين هيثم (27 عامًا) وعلاء (20 عامًا) من عائلة إغبارية تآمرا مع قريبهما، وهو قاصر، ومع عبد القادر هيكل (22 عامًا) على قتل أحد أفراد عائلة جبارين إثر مقتل الأب نهاية شهر أيار/ مايو 2023. وكان الأربعة مجهزين بثلاث مسدسات وسيارتين، وكانوا متواجدين في حي في أم الفحم وبعد أن رصدوا المرحوم وهو يسير في أحد شوارع اقترب المتهمون الثلاثة هيثم، عبد القادر والقاصر من محمد جبارين، وأطلق أحدهم النار عليه عبر النافذة بست رصاصات على الأقل. اخترقت الرصاصات الجزء العلوي من جسد محمد وانهار على الأرض".

وأضافت أنه "قت إطلاق النار، كان المتهم علاء يقود مركبة أخرى على مسافة قصيرة خلف سيارة المتهمين الثلاثة. بعد ذلك مباشرة، هرب الأربعة في مركبتين. وصل الثلاثة بسيارتهم إلى منطقة وعرة، شمال معاوية، وهناك أحرقوا السيارة. في وقت لاحق، توجه الأربعة باتجاه حيفا وأخفوا أحد المسدسات".

وصرحت النيابة في طلب الاعتقال: "إن ملابسات الجرائم تدلّ على خطورة المتهمين، حيث نفّذ الأربعة جريمة قتل وحشية مخطط لها بدقة، بينما قاموا بتجهيز أنفسهم بثلاثة أسلحة فتاكة. وتزداد الخطورة لوجود صراع دموي بين عائلة المتهمين هيثم وعلاء والعائلة الأخرى، واعتبار أن المتهمين اختاروا ضحيتهم فقط لانتمائه إلى العائلة الأخرى".