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لبنان يرد على الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمة لـ "حزب الله"

الإثنين 10 يوليو 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يرد على الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمة لـ "حزب الله"



بيروت/سما/

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب أن "اليونيفيل" نقل إلى بيروت مطلب إسرائيل بإزالة الخيمة التي أقامها "حزب الله" في مزارع شبعا المحتلة.


وفي تصريح بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد القوات الدولية في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو، قال بو حبيب إنه "تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الإسرائيلي بإزالة الخيمة فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية".

وأعلن أن الجانب اللبناني سجل نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود.

وعن القرار الأممي 1701 والتجديد لليونيفيل قال: "سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يوليو الحالي، وسيتم في آخر أسبوع من أغسطس التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة بأني سأراسل الوفد اللبناني إلى نيويورك".


 

#لبنان

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