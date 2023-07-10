وزير الحكم المحلي: التقرير النهائي حول الأضرار في مخيم جنين سيكون جاهزا خلال أسبوعين

رام الله/سما/

أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح العمل المتكامل من كافة اللجان والجهات ذات الاختصاص لإتمام عملية إعادة الإعمار في جنين ومخيمها، لافتا إلى أن التقرير النهائي حول الاضرار الكاملة سيكون جاهزا خلال أسبوعين.

وقال الصالح في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إنه خلال اجتماع عقد بالأمس للجنتي حصر الأضرار، وإعادة الإعمار المشكَّلة من مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزراة الحكم المحلي توفيق البديري، تم الاتفاق على آليات العمل وتوزيع المهام لكافة اللجان.

وأضاف: "اليوم سيتم التوقيع على ما سيتم هدمه من أبنية آيلة للسقوط ليتم إزالتها، وكافة الفرق تعمل في الميدان".

وتابع: "نحن بحاجة إلى 4 كيلومتر من الكوابل التي ستقوم شركة كهرباء الشمال بتوصيلها، وبالتالي ستكون مشكلة الكهرباء قريبة من الانجاز التام، أما مشكلة المياه هناك العديد من الصهاريج التي يتم نقل المياه خلالها، وتم تزويد مئات المنازل بخزانات مياه بلاستيكية، وتقوم البلدية وطواقم الدفاع المدني بنقل المياه بشكل متتابع لمخيم جنين وبعض الأجزاء للمدينة".

وأشار الصالح إلى أن الحكومة ستقوم بإعادة البنية التحتية للمخيم بشكل كامل من طرق ومياه وصرف صحي، على أن يبدأ العمل بذلك منذ بداية الأسبوع المقبل، وستقوم الطواقم الهندسية بحصر الأضرار وتجهيز كافة المخططات والوثائق والعطاءات ليتم العمل بشكل مباشر وسريع، لافتا إلى أنه سيتم إنجاز هذه المهمة خلال أسابيع قليلة.

وأوضح أن لجنة إعادة الإعمار بدأت بالتواصل والتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مبينا أن دور ومسؤولية الأونروا حول المنازل التي سيتم اصلاحها سيكون واضحا خلال نهاية الأسبوع الحالي.

ووجه الصالح الشكر لدولتي الجزائر والإمارات على تقديم التبرعات عبر وكالة الأونروا" لإعادة الإعمار، ولكافة الهيئات المحلية التي قامت بتقديم التبرعات النقدية والعينية.

وأشار إلى أن الأرقام حول تكاليف عملية إعادة الإعمار هي مبدئية وغير دقيقة وقابلة للزيادة أو النقصان والتقرير النهائي سيوضح الأرقام الن