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"المنتدى النقابي" يقر خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة

الإثنين 10 يوليو 2023 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المنتدى النقابي" يقر خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة



رام الله/سما/

أقر المنتدى النقابي السنوي الثالث عشر محاور خطة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين (العمل النقابي 2023- 2026) المتمثلة في تعزيز القوة التمثيلية والتفاوضية للنقابات، وتمكين النساء على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية والقدرات التنظيمية للمركز.

واستعرض نقابيون وخبراء متخصصون في التخطيط الاستراتيجي، وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وموظفو المركز خلال المنتدى الذي عقد في أريحا، الاستراتيجيات والسياسات والمستجدات على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتحديد أبرز الإشكالات والأولويات ومن ثم الأهداف وإجراء تحليل رباعي وفحص امكانات تحقيقها.

وحدد المشاركون في مجموعات العمل، أبرز الإشكاليات المتعلقة بمجموعة الحق في العمل، وشروط وظروف عمل مرضية ومنصفة، الحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في التنظيم النقابي والحماية الاجتماعية، كما حددوا الأولويات والأهداف بناء على تحليلهم لبيئة العمل بشكل شامل وموسع.

واستعرضوا الاستراتيجيات والسياسات والمستجدات على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتحديد أبرز الإشكالات، والأولويات، من خلال من التحليل رباعي (سوات) وفحص امكانات تحقيق الأهداف وتحديد المخاطر التي قد تعيق او تحول دون تحقيقها.

كما استعرضت كل مجموعة رؤيتها ومقترحاتها للاستراتيجيات من أجل تحقيق الهدف والسياسات التي يجب اتباعها، كما قدمت كل مجموعة تصورها ومقترحاتها المتعلقة بتحديد النتائج متوسطة المدى لكل هدف بناء على التغيرات المطلوبة للفئات ذات العلاقة من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وناقش المشاركون توقعاتهم حول التطورات والتغيرات التي قد تحصل على مستوى الوطن بعد أن تم تكليف كل مجموعة عمل بمحور من بين مجموعة محاور (الصعيد السياسي الداخلي، والخارجي "الاحتلال، المجتمع الدولي، المانحين"، والاجتماعي، والقانوني، والاقتصادي)، حيث تمكنت المجموعات من تحديد التغيرات التي قد تشكل مخاطر أو حوافز لعمل المركز وقدرته على تحقيق أهداف خطته الاستراتيجية.

وعلى هامش المنتدى عقدت الجمعية العمومية اجتماعها العادي بمشاركة غالبية أعضائها، وافقت فيه على ضم ثلاثة أعضاء جدد لعضويتها وصادقت على مجموعة القرارات المتعلقة بسياق عمل المركز.

#المنتدى النقابي لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين

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