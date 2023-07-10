السفير غنام يطلع مسؤولا قطريا على آخر المستجدات في فلسطين

الدوحة/سما/

- أطلع سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام، أمين عام وزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن مال الله الحمادي، على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، خاصة في ضوء العدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

ووضع السفير غنام خلال لقائه المسؤول القطري، اليوم الإثنين، في صورة المخطط الاسرائيلي للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية، وتوسيع وتكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار إلى أهمية الدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع في القاهرة، لبحث هذه التطورات الخطيرة ووضع السياسة المناسبة لمواجهتها .

وبحث اللقاء عددا من القضايا التي تهم الجالية الفلسطينية في قطر .

من جانبه، أكد المسؤول القطري موقف قطر الثابت والقوي في دعم الحق الفلسطيني، ومؤازرة شعبنا في صموده أمام آلة الحرب الاحتلالية ومواجهة مخططات الاحتلال الاجرامية .

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