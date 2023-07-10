  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير غنام يطلع مسؤولا قطريا على آخر المستجدات في فلسطين

الإثنين 10 يوليو 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير غنام يطلع مسؤولا قطريا على آخر المستجدات في فلسطين



الدوحة/سما/

- أطلع سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام، أمين عام وزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن مال الله الحمادي، على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، خاصة في ضوء العدوان الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

ووضع السفير غنام خلال لقائه المسؤول القطري، اليوم الإثنين، في صورة المخطط الاسرائيلي للاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية، وتوسيع وتكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشار إلى أهمية الدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع في القاهرة، لبحث هذه التطورات الخطيرة ووضع السياسة المناسبة لمواجهتها .

وبحث اللقاء عددا من القضايا التي تهم الجالية الفلسطينية في قطر .

من جانبه، أكد المسؤول القطري موقف قطر الثابت والقوي في دعم الحق الفلسطيني، ومؤازرة شعبنا في صموده أمام آلة الحرب الاحتلالية ومواجهة مخططات الاحتلال الاجرامية .

ـــــــ

#قطر

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية حول إطلاق قذيفة من لبنان: "شخصان حُكم عليهما بالقتل"

الكشف عن اقتراح أميركي لحل أزمة خيام "حزب الله" على الحدود

نوري المالكي يشتم الصحابي عمرو بن العاص ويثير موجة غضب (شاهد)

وفاة حاجة من قطاع غزة في السعودية

بايدن يشن هجوما غير مسبوق على حكومة نتنياهو

"الكابينيت" يقرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية بشروط..

بن غفير لبايدن: "إسرائيل" ليست جزءا من بلدك"

الأخبار الرئيسية

F0q7xOvWcAE3cys

لبنان يرد على الطلب الإسرائيلي بإزالة خيمة لـ "حزب الله"

photo_2023-07-10_13-51-40

الكرملين: بوتين اجتمع بقائد "فاغنر" بعد خمسة أيام من التمرد

قناة عبرية توجه انتقادات لاذعة للمعارضة لدعمها المستمر للعمليات العسكرية

20230710124619

الشاباك يعتقل ثلاثة شبان من منطقة الناصرة بزعم "دعمهم لحركة حماس"

image_processing20230710-125360-g63ab2

استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية