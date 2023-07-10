أبو عمرو يطلع مسؤولا ألمانيا على معاناة شعبنا جراء اعتداءات الاحتلال

رام الله/سما/

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية أولرش أرنست، وممثل ألمانيا لدى دولة فلسطين أوليفر أوكزه، على المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جرّاء سياسة القتل والتهجير وممارسة الفصل العنصري الممنهج من حكومة الاحتلال المتطرفة، واعتداءات المستوطنين المتكررة.

وأكد أبو عمرو خلال لقائه المسؤول الألماني، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، ضرورة بلورة موقف دولي واضح للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف الإجراءات أحادية الجانب، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وثمن دور جمهورية ألمانيا الاتحادية في تقديم الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة.

من جهته، أكد أرنست استمرار جمهورية ألمانيا الاتحادية في تقديم الدعم لدولة فلسطين، والعمل على تحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية.

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