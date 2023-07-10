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"الأكاديمية الدولية" تبحث مع السفير المصري إحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

الإثنين 10 يوليو 2023 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأكاديمية الدولية" تبحث مع السفير المصري إحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا



رام الله/سما/

بحثت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبرتهايد، مع سفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان، إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأكد الأمين العام للحملة رمزي عودة، أهمية مشاركة الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظرا لأهمية الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد السفير المصري أهمية الحملة الأكاديمية الدولية في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف الميادين الدولية، مرحبا بالمشاركة المصرية الأكاديمية في هذا اليوم.

وشدد سليمان على استمرار دعم ووقوف مصر حكومة وشعبا وأحزابا وجامعات مع القضية الفلسطينية، ومع حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

يشار إلى أن فعالية التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا العام ستشترك فيها العديد من الجامعات الوطنية والعربية والدولية تحت شعار قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

#الاكاديمية االدولية

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