الرئيس عباس يقلد المونسنيور مانويل مسلم نجمة القدس

رام الله/سما/

قلّد الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، المونسنيور مانويل مسلم، نجمة القدس من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، للمونسنيور منويل مسلم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش.

ومنح سيادته، المونسنيور منويل مسلم، نجمة القدس، تقديرا لدوره في نشر الرواية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل كافة، وتثمينا لجهوده على مدار ستين عاما في تعزيز التسامح والاخاء بين أبناء الوطن الواحد.