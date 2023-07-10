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السفير اللوح يقلد الفنان المصري يحيى الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون

الإثنين 10 يوليو 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير اللوح يقلد الفنان المصري يحيى الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون



القاهرة/سما/

نيابة عن الرئيس محمود عباس، قلّد سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح الفنان المصري يحيى الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون "النجمة الكبرى".

وتم تقليد الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً لإسهاماته الفنية التي أغنت الفن والثقافة العربيين، وتثمينًا لدوره في دعم قضايا أمته العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية وثقافتها وتثبيتا لحضورها في المشهد الثقافي العربي والدولي.

وهنأ السفير اللوح الفنان يحيى الفخراني باسم الرئيس على هذا الوسام الذي يعتبر تقديراً للدور الكبير الذي يقوم به على المستويين الثقافي والفني في دعم القضية الفلسطينية، وإيمانًا بالدور الذي يقوم به جموع المثقفين والفنانين المصريين من خلال أعمالهم الإبداعية التي توثق تاريخ القضية الفلسطينية والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، معرباً عن تقديره للحركة الثقافية والفنية في مصر، والتي تمثل القوى الناعمة والفاعلة الداعمة لفلسطين والقدس.

من جانبه، أعرب الفنان الفخراني عن تقديره للرئيس محمود عباس على هذا التكريم الذي يحمل قيمة خاصة، لأنه أتى من شعب أبيّ مناضل نقش نموذجًا في الإرادة والتحدي والصمود، ومن قضية باتت رمزاً للعدالة الإنسانية في العالم  بأسره، مؤكدا أن فلسطين لها مكانة في قلب كل مصري، كونها قضية عادلة وشعبها العظيم يواجه المحتل بنفسه، وأن هذه المكانة تزداد رسوخا مع مرور السنين، معربا عن أمله في أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه في الحرية والاستقلال.

#يحيي الفخراني

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