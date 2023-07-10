الخارجية تدين الادعاء التضليلي الذي يروج له نتنياهو بشأن حرصه على "عدم انهيار السلطة"

رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الادعاء التضليلي الكاذب الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم بشأن حرصه على (عدم انهيار السلطة).

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن هذه التصريحات امتداد لما تقوم به حكومة الاحتلال لإضعاف السلطة الوطنية، ومحاولة مفضوحة لإخفاء الدور الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من تدمير للسلطة وضرب لمصداقيتها في وعي الجمهور الفلسطيني وأعينه، عبر التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأضافت أن نتنياهو يستغل أبشع استغلال الترويج لدعم السلطة انسجاما مع مطالب المجتمع الدولي ومحاولة إعطائه الانطباع بتنفيذ مطالبه، كما أن بن غفير فضح سياسة الحكومة الإسرائيلية المزعومة في الترويج لأية تسهيلات للفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية بشأن (التسهيلات) هو التزامات واجبة التنفيذ على دولة الاحتلال وفقا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وإنهاء قرصنة أموال الشعب الفلسطيني.

وشددت على رفضها أية شروط تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ تلك الالتزامات، وتعتبرها محاولة فاشلة لتسييسها، والمطلوب وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، تمهيدا للانخراط الإسرائيلي في عملية سياسية تفاوضية حقيقية وفقا لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال والاعتراف الإسرائيلي الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.