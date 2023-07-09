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قناة عبرية توجه انتقادات لاذعة للمعارضة لدعمها المستمر للعمليات العسكرية

الإثنين 10 يوليو 2023 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية توجه انتقادات لاذعة للمعارضة لدعمها المستمر للعمليات العسكرية



القدس المحتلة / سما /

وجه موقع القناة 13 العبرية اليوم الإثنين انتقادات لاذعة إلى المعارضة بقيادة سياسيو اليسار (الوسط) بسبب دعمهم للعمليات العسكرية المتعددة التي تقوم بها الحكومة على الرغم من أن تلك العمليات تخدم فقط الحكومة بقيادة الكتلة اليمينية.

وقالت القناة العبرية إن العمليات العسكرية دائماً تقوي كتلة اليمين سياسياً، لكن يبدو أن الوحيدين الذين يرفضون الاعتراف بذلك هم سياسيو يسار الوسط الذين يواصلون العمل "بشكل آلي" ويدعمون كل عملية متوهمين أن ذلك سيخدمهم سياسياً.

وأضافت أن العمليات الأخيرة في غزة وجنين جعلت العبثية أكثر بروزاً من أي وقت مضى فاليمين المتطرف بقيادة سموتريتش وبن غفير هو الذي دفع وشجع ونادى بالعمليات العسكرية على الرغم من أن مساهمتهم الاستراتيجية في الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل معدومة.

وأشارت إلى أن نتنياهو لم يعد منذ حرب "الجرف الصامد" على غزة رئيس الوزراء المتوازن والحكيم الذي يمتنع عن استخدام القوة بل أصبح يعمل على إرضاء شركائه فقط.

وتساءلت القناة عن ماذا سيحدث إذا جرب غانتس ولبيد شيئًا جديدًا؟ وهو بدلاً من الدعم التلقائي لمزيد من العمليات العسكرية غير المجدية القيام بانتقاد الحكومة التي بادرت إليها.

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