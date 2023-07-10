لأول مرة الكشف عن حقيقة محاولة اغتيال الفنان المصري عادل إمام

وكالات / سما /

كشف وثائقي بثته العربية، عن مخطط دبرته الجماعة الإسلامية خلف أسوار السجون لاغتيال الزعيم عادل إمام.

خطة الاغتيال

أعلن العضو السابق في الجماعة الإسلامية، محمد كروم، خلال وثائقي "عادل إمام.. ذاكرة مصرية" عن تكليفه من قبل القيادي في الجماعة عبود الزمر حين كان في السجن، باغتيال الفنان عادل إمام، مؤكداً أن الخطة كانت اغتيال شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي -حين كان مفتي مصر- لموافقته على إعدام قتلة الكاتب فرج فودة.

لكن الزمر تراجع عن مخطط اغتيال طنطاوي بدعوى تجنب الهجوم الشعبي الواسع بعد قتل مفتي الجمهورية، ثم صدرت الأوامر باغتيال الفنان المصري الأشهر، وفق كروم.

وقال كروم الذي كان يستغل زيارته لوالده السجين ويتلقى الأوامر من القيادات خلف القضبان: "إن الجماعة الإسلامية أصدرت فتوى بتكفير عادل إمام، مشيرا إلى أن الخطة بدأت بمراقبة الزعيم في محيط مسرح الهرم الذي كان يشهد عرض مسرحية "بودي جارد".

وأضاف أن "بعد رصده لفترة ومعرفة مواعيده يتم إطلاق النار عليه أمام المسرح"، مؤكدا أن الجماعة اعتبرت أن إمام تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد فيلم "الإرهابي".

شهادات حصرية

إلى هذا، عرض وثائقي "عادل إمام.. ذاكرة مصرية" شهادات حصرية لوزراء ومسؤولين كبار في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وباحثين في الإسلام السياسي وفنانين ونقاد ولقاءات نادرة مع عادل إمام حول كواليس تروى لأول مرة عن حياة الزعيم الذي تربع لـ6 عقود على عرش الفن المصري والعربي، وعلاقته بالسلطة والرئيس مبارك ونجليه جمال وعلاء، وتصديه بالقوة الناعمة للتطرف والمتطرفين.

كما عرض الوثائقي كواليس زيارة الفنان الشهير لأسيوط معقل الجماعة الإسلامية، رغم التحذيرات الأمنية حينها.