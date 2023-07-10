عداء يقطع 685 كيلومترا في 4 أيام ويحقق رقما قياسيا عالميا جديدا

حقق الأسترالى فيل جور مؤخرا رقماً قياسياً عالمياً جديداً فى مارثون حيث جرى ما يقرب من 685 كيلومترا فى 4 أيام، حيث يُطلق المنظمون على The Dead Cow Gully Backyard Masters "سباق بلا خط نهاية"، وهذا أمر منطقى لأن التنسيق يتطلب من المتسابقين إكمال حلقة من 6.7 كيلومترات كل ساعة ويستمر السباق حتى يبقى عداء واحد فقط، وأقيم حدث هذا العام فى مزرعة فى نانانجو، على بعد 112 ميلاً شمال غرب بريسبان، أستراليا.

السباق استمر 4 أيام

بدأ السباق فى السابعة من صباح يوم السبت 17 يونيو، وانتهى بعد 4 أيام ونصف، عندما كان هناك شخص واحد فقط ما زال يركض، وهو الأسترالى فيل جور، بعد إجراء اللفة التى يبلغ طولها 6.7 كم على الأقل 102 مرة، تم إعلانه أخيرًا الفائز.

قال جور لموقع ABC.net.au: "إنه أمر سريالى.. أتذكر عندما سجل أحد البلجيكيين الرقم القياسى فى عام 2020، لقد وضعت ذلك فى خطتى كهدف ممتد، ولم أفكر مطلقًا فى أننى سأصل إلى هناك.. بالنسبة لى، الجرى هو جزء من الحياة، حتى أننى أركض من وإلى العمل"

ومن المثير للاهتمام، أن الرقم القياسى العالمى السابق كان 101 لفة، سجله العداءان البلجيكيان ميرين جيرتس وإيفو ستيارت فى أكتوبر الماضى، وبقدر ما يبدو أداء جور هذا العام مثيرًا للإعجاب، يتعين على المرء أن يتساءل إلى متى سيستمر هذا الرقم القياسى.

101 لفة

تمكن الوصيف سام هارفى من نيوزيلندا من تحقيق الرقم القياسى العالمى السابق بـ 101 لفة، وجاء الأمريكى هارفى لويس فى المركز الثالث بـ 90 لفة، تمكن الثلاثة من وضع سجلات وطنية.

ومن المثير للاهتمام، أن درجات الحرارة خلال الأربعة أيام ونصف من الجرى تقلبت من -2 درجة مئوية أثناء الليل إلى 22 درجة فى الأيام المشمسة، مما جعل الحدث أكثر صعوبة، قال الفائز إنه استعد لاختلاف درجات الحرارة من خلال الاستحمام بالماء البارد لمدة شهرين قبل أولتراماراثون.