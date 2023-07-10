صيني يعثر على ابنه المختطف بعد 22 عامًا

وكالات / سما /

تمكن رجل صينى، كرس معظم السنوات الـ 22 الماضية لمحاولة العثور على ابنه المختطف أخيرًا من العثور على ابنه فى مدينة على بعد 900 كيلومتر، ففى 9 أكتوبر 2001 غادر لى ووز منزله فى يوييانج، مقاطعة هونان، دون أن يعرف أنها ستكون آخر مرة يرى فيها ابنه لأكثر من عقدين.

ترك الرجل ابنه يوتشوان البالغ من العمر 4 سنوات يلعب تحت إشراف أحد جيرانه، أخبرت المرأة الشرطة فى وقت لاحق أنهم قابلوا رجلاً مشبوهًا فى الشارع قام لاحقًا بنصب فخ للصبى واختطفه عندما لم تكن منتبها، كان "لى" مدمرًا، لكنه لم يفقد الأمل أبدًا فى رؤية ولده مرة أخرى فى يوم من الأيام، بحسب odditycentral.

شرع على الفور فى رحلات طويلة فى يوييانغ وحولها، حاملاً صور ابنه وأوقف الناس فى حركة المرور ليسألوا عما إذا كانوا قد رأوه، مرت سنوات، لكن لى ووز استمر، وفى هذا العام، أتت مرونته ثمارها أخيرًا.

على مدار الـ 22 عامًا التى قضاها فى البحث عن ابنه، أصبح لى ووز صديقًا لآباء آخرين فى محاولة يائسة للعثور على أطفالهم المختطفين، لقد أعطته رؤية العديد منهم يجتمعون مع ذريتهم الأمل فى أنه فى يوم من الأيام سيحمل يوتشوان بين ذراعيه مرة أخرى.

على الرغم من تقدمه فى السن والشعور بالتعب مع مرور كل عام، إلا أنه لم يستسلم أبدا، بدلاً من ذلك، حاول بجهد أكبر فى السنوات الأخيرة فقط، بل لجأ إلى تقنية التعرف على الوجه التجريبية.

خلال العقدين الأخيرين من البحث عن ابنه، التقى "لي" بأكثر من 300 رجل شرطة، بعضهم كان أكثر فائدة من غيرهم، وزار مئات المدن فى جميع أنحاء الصين، وهرع إلى هناك بحثًا عن أثر غامض لمكان وجود يوييانج، لطالما عاد إلى المنزل بخيبة أمل، حتى هذا العام.

جاءت نعمة إنقاذ "لى" من برنامج التعرف على الوجه المتطور الذى أطلق عليه اسم "Face Recognition 2.0 Prototype" من قبل الصحافة الصينية.

تم استخدامه من قبل الشرطة للعثور على التطابقات المحتملة باستخدام نموذج الشيخوخة بناءً على صور "لى" عندما كان طفلا، فى وقت سابق من هذا العام، أُبلغ لى ووز أن حمضه النووى يتطابق تمامًا مع حمض نووى لرجل يبلغ من العمر 26 عامًا فى شينزين، على بعد أكثر من 900 كيلومتر من المكان الذى تم نقل الطفل يوتشوان إليه، فتم إجراء اختبار الحمض النووى الثانى وتأكيد المطابقة.

ومن المثير للاهتمام أن لي ووز قد ذهب إلى شيزين عدة مرات، وفى إحدى المرات بقى على بعد بضعة كيلومترات من منزل يوتشوان، لكنه عاد دائمًا إلى المنزل خائب الأمل.

بعد اختطاف الطفل، أنجب لى ووز وزوجته ابنة، لكنهما لم يتخليا عن العثور على ابنهما، وعلى فراش الموت، طلب منه والد لى إعادة الصبى إلى المنزل، وكرس حياته كلها لتحقيق هذا الهدف، فنشر منشورات فى جميع أنحاء الصين، وظهر فى البرامج التلفزيونية والإذاعية، وكان دائمًا نشطًا عبر الإنترنت، ويقدر لى أنه كرس أكثر من 70 % من وقته خلال الـ 22 عامًا الماضية للعثور على الابن.

لى ووز، الذى كان يشترى هدايا عيد ميلاد ابنه كل عام، على الرغم من غيابه، التقى أخيرًا يوتشان البالغ من العمر 26 عامًا فى نهاية الشهر الماضى، لقد كانت نتيجة مؤثرة لقصة مفجعة امتدت على مدى عقدين من الزمن، من غير الواضح ما إذا كان لدى يوتشوان أى عائلة خاصة به حتى الآن، وما إذا كان يريد أن يعيش مع عائلته البيولوجية، ولكن الحقيقة البسيطة المتمثلة فى أن لى عثر أخيرًا على ابنه المفقود منذ فترة طويلة من المؤكد أنه سيجلب لعائلته على الأقل بعض الأشياء التى هم فى أمس الحاجة إليها.