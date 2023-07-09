نصائح مهمة لحماية من أشعة الشمس الضارة

وكالات / سما /

فى ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس تزداد فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، لذا نقدم أفضل النصائح للحماية من أشعة الشمس منها، وفقا لموقع "everydayhealth".

طرق الوقاية من حرارة الشمس:

​- شرب الماء:

يساهم بشكل ملحوظ فى الحفاظ على رطوبة الجسم، ما يحمي من الإصابة بالجفاف والتعب والصداع، لذا من الضروري تناول الماء بكميات تصل إلى 8 أكواب يوميا أى 2 لتر.

- ارتداء ملابس فضفاضة:

تقى من الجفاف، الذى قد يؤدي للإصابة بحروق الشمس، كما يجب ارتداء قبعة لها حواف للوقاية من أشعة الشمس.

3- استخدام واقي شمس

ينصح باستخدام واقي من الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس أثناء الخروج خلال النهار، ويجب التأكد من إعادة وضعه كل ساعتين وبعد السباحة أو التعرق أو التنشيف.

-ابتعد عن الأنشطة البدنية الشاقة:

يجب تجنب الأنشطة الشاقة في الحرارة المرتفعة، وعند الضرورة يجب أخذ فترات راحة متكررة في المناطق المظللة حتى يتمكن الجسم من التعافي.

-أبتعد عن الوجبات الدهنية:

يساهم تناول وجبات خفيفة في الوقاية من ارتفاع درجة الحرارة، وذلك عكس ما يحدث عن تناول الأطعمة الدهنية، وذلك نتيجة لأن الوجبات الثقيلة تتسبب في سخونة الجسم، لذا يوصي خبراء التغذية بتجنب الإفراط في تناول الوجبات الدسمة .

-الحفاظ على برودة المنزل:

وذلك عن طريق عزله وتغطية نوافذك بالستائر مع استخدام عواكس النوافذ، مثل الورق المقوى المغطى بورق الألومنيوم لعكس الحرارة للخارج.

- الجلوس في الأماكن الباردة:

قضاء بضع ساعات في مكيف الهواء يمكن أن يوفر الراحة المطلوبة لجسمك، مما يحمي من الأمراض المرتبطة بدرجات الحرارة.