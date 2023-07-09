سر الانتشار السريع لتطبيق "ثريدز".. خبير يكشف الأسباب

وكالات / سما /

حقق تطبيق "ثريدز" الذي أطلقته شركة "ميتا بلاتفورمز" انتشاراً سريعاً في الساعات الأولى من إطلاقه، حيث وصل عدد المشتركين إلى 30 مليون مشترك في أول 24 ساعة.

وفي وقت تتعثر فيه منصة "تويتر"، وجه مارك زوكربيرغ ضربة أخرى إلى إيلون ماسك احتدمت بها المنافسة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا، إذ أطلق خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستغرام والتي طال انتظارها وتتحدى "تويتر".

ويشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها.

أسباب الانتشار السريع

1- خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، زياد عبد التواب، أسباب الانتشار السريع للتطبيق الجديد "ثريدز"، الذي انضم إليه في أول 24 ساعة 30 مليون مستخدم.

وقال عبد التواب إن الانتشار بهذه السرعة يعود إلى عدة أسباب، تتمثل في :

2- "اعتماد ثريدز على تطبيق إنستغرام، الذي يضم قرابة 2 ونصف مليار مستخدم، وبالتالي هناك سهولة في انتقال المستخدمين إلى التطبيق الجديد، حتى بنفس اسم المستخدم وكلمة السر".

3- "الأمر الثاني يتعلق بالدعاية التي صاحبت انطلاق هذا التطبيق".

5- "الخصائص الجديدة مثل وصول التغريدة أو التدوينة إلى 500 حرف مقارنة بـ280 حرفا في تويتر، في حال كان الحساب غير موثق."

6- "التطبيق الجديد أيضا يسمح بوجود مقاطع مصورة تصل إلى 5 دقائق في المدة".

منافسة صعبة

ويرى عبد التواب أنه "من الصعب الحكم على الأمر حاليا، فيسما يتعلق بجذب ثقة الجمهور، خاصة أن التطبيق ستنطبق عليه سياسة الاستخدام الخاصة بشركة ميتا، وهي سياسة أكثر تشددا من تويتر".

وبعد أن استحوذ ماسك على تويتر، وعد بأن التطبيق سيسمح بـ"حرية كبيرة في التعبير من خلال المنشورات، مقارنة بتطبيقات شركة ميتا".

من الصعب التكهن بمستقبل "ثريدز" حاليا، خاصة أنه "لا يزال يفتقر إلى بعض الخصائص الأساسية، مثل الرسائل الخاصة بين المستخدمين".

المعركة بدأت مبكرا.."تويتر" يهدد بمقاضاة "ميتا" بسبب "ثريدز"

ساعات قليلة كانت كافية لإشعال معركة مبكرة بين "تويتر" وتطبيق "ثريدز" الجديد الذي أطلقته شركة "ميتا"، الخميس، وينظر إليه على أنه تهديد حقيقي لمنصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك.

جذب "ثريدز" نحو 30 مليون مشترك بعد 18 ساعة فقط من إطلاقه مستفيدا من قدرته على الوصول إلى مليارات المستخدمين لمنصة إنستغرام ومظهره المشابه لمنافسه تويتر.

وفي نفس يوم إطلاق "ثريدز"، هددت شركة "تويتر" بشكل علني بمقاضاة شركة "ميتا بلاتفورمز" حيث اتهمتها بارتكاب سرقة منظمة وغير قانونية للأسرار التجارية بعد إطلاقها منصتها الجديدة.

وكتب محامي شركة "تويتر"، "أليكس سبيرو"، رسالة تحذيرية إلى "ميتا"، نشرها موقع "SEMAFOR" الأميركي، طالب فيها باتخاذ خطوات فورية لمنع استخدام أي أسرار تخص منصته.

وزعم محامي "تويتر"، أن "ميتا" استعانت عمدا بموظفين سابقين في شركة إيلون ماسك، لتقليد واستنساخ التطبيق، محذرا من نقل هؤلاء الموظفين أسرار "تويتر" إلى "ميتا" التابعة لمارك زوكربيرغ.

وأشارت الرسالة إلى أن ميتا وتطبيقها حصلا على أسرار تجارية تخص تويتر بشكل غير قانوني.

كما أن "ليندا ياكارينو"، الرئيسة التنفيذية الجديدة لموقع "تويتر"، قالت في تغريدة لها أن الشركة غالبا ما تم تقليدها، في إشارة واضحة إلى "ثريدز".

في المقابل، أكد متحدث باسم تطبيق ثريدز، أنه لا يوجد لدى المنصة أي موظف من فريق المهندسين كان يعمل في تويتر.