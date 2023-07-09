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واتساب يطلق ميزة اقتراح الملصقات لمستخدمي iPhone

الإثنين 10 يوليو 2023 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب يطلق ميزة اقتراح الملصقات لمستخدمي iPhone



وكالات / سما /

يواصل واتساب طرح ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، حيث قدمت المنصة المملوكة لشركة ميتا ميزة اقتراح ملصقات جديدة لمستخدمي آيفون.

كما ذكرت WABetaInfo ، فإن تطبيق المراسلة الشهير يطلق ميزة اقتراح الملصقات لمستخدمي iOS وهي متاحة فقط لمختبري الإصدار التجريبي من التطبيق وتحتاج إلى تثبيت إصدار التحديث 23.14.0.70 للوصول إلى ميزة الملصق الجديدة. 

باستخدام هذه الميزة تتم مطالبة المستخدمين بصينية ملصقات جديدة تحتوي على بعض الملصقات المتعلقة بالرموز التعبيرية التي تم إدخالها في شريط الدردشة.

وبعد تضمين هذه الميزة الجديدة ستظهر ملصقات جديدة أعلى لوحة المفاتيح في واتساب، والمرتبطة بالرموز التعبيرية التي تم إدخالها في شريط الدردشة.

وكشفت واتساب مؤخرًا عن ميزة جديدة لمستخدمي ويندوز، تمكنهم من ضبط حجم النص وفقًا لتفضيلاتهم، تهدف هذه الإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم الإجمالية من خلال السماح للأفراد بتخصيص حجم النص المعروض على شاشات سطح المكتب الخاصة بهم.

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