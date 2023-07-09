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الاحتلال يمنع العمل في طريق زراعية شمال رام الله ويستولي على معدات الحفر

الإثنين 10 يوليو 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، العمل في طريق زراعية في بلدة عطارة، شمال رام الله، واستولت على معدات الحفر أثناء عملها.

وأفادت مهندسة البلدية غصون الريماوي ، بأن قوات الاحتلال أجبرت العمال المتواجدين في المنطقة على وقف العمل في الطريق الزراعية في منطقة خربة طرفين جنوب شرق البلدة، بحجة أنها منطقة أثرية يُمنع العمل فيها.

وأشارت إلى أن المنطقة تقع ضمن المناطق المصنفة "ب"، مؤكدة أن البلدية لديها التراخيص اللازمة من أجل شق هذه الطريق.

ولفتت الريماوي إلى أن جنود الاحتلال استولَوا على هواتف طاقم البلدية والعمال الذين كانوا متواجدين في الموقع وهوياتهم.

وقالت، "إن شق الطريق يهدف إلى الحفاظ على المنطقة، وتمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بسهولة".

#الاحتلال #رام الله #عطارة

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