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الشجاعية يتعاقد مع الصفقة السادسة

الإثنين 10 يوليو 2023 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشجاعية يتعاقد مع الصفقة السادسة



غزة / سما /

ختم نادي اتحاد الشجاعية حراكه في الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا لمنافسات الموسم القادم الذي يبدأ ببطولة الكأس يوم 21 يوليو الجاري.

وتعاقد الشجاعية مع لاعب الوسط طلال صائب جندية، لمدة موسم واحد، بعد أن لعب الموسم الماضي مع الجلاء.

ويعتبر جندية اللاعب السادس الذي ينضم لصفوف الشجاعية بعد الاعاقد في وقت سابق مع: غسان أبو عودة، وأحمد الغزالي، وأحمد أبو شربي، ومحمد ماضي وفراس الأسمر.

ويحاول الشجاعية تعزيز صفوقه لتعويض رحيل 4 نجوم بارزة هم: محمود سلمي، يسار الصباحين، ثائر أبو عبيدة، ومصطفى حسب الله.

#اتحاد الشجاعية #طلال جندية

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