  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

ميدالية تاسعة لفلسطين في دورة الألعاب العربية

الإثنين 10 يوليو 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميدالية تاسعة لفلسطين في دورة الألعاب العربية



الجزائر / سما /

أضافت فلسطين ميدالية برونزية جديدة لها في دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر، لترفع حصيلتها إلى 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات في السباحة وفضيتين و3 برونزيات.

وتمكن منتخب الكرة الحديدية، أمس الأحد من الحصول على ميدالية برونزية، من خلال اللاعبات مروة الفرا وشهد الخطيب وروان صافي في تخصص (البيتانك).

وتعتبر هذه المشاركة الرسمية الأولى للعبة الكرة الحديدية في البطولات العربية.

كما تمكن السباح محمود أبو غربية من التأهل إلى نهائيات سباحة 50 متر فراشة، بزمن قدره 26.58 ثانية.

وصعد منتخب فلسطين لكرة السلة ذوي الهمم إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد تغلبه على نظيره الليبي، اليوم السبت، بنتيجة (58-44).

وظهر المنتخب الفلسطيني بنزعة هجومية خلال الربع الأول، لكنه أضاع العديد من النقاط تحت السلة، ما أدى إلى تقدم المنتخب الليبي.

وفي الربع الثاني، لعب الفدائي بأداء جماعي، واستطاع عبر تناقل الكرات بين لاعبيه من ضرب دفاعات المنتخب الليبي، ثم تفوق في الربع الثالث بصورة واضحة، وفي الربع الأخير وسع الفارق.

#دورة الألعاب العربية #الجزائر #فلسطين #منتخب الكرة الحديدية

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية حول إطلاق قذيفة من لبنان: "شخصان حُكم عليهما بالقتل"

الكشف عن اقتراح أميركي لحل أزمة خيام "حزب الله" على الحدود

وفاة حاجة من قطاع غزة في السعودية

بايدن يشن هجوما غير مسبوق على حكومة نتنياهو

"الكابينيت" يقرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية بشروط..

نوري المالكي يشتم الصحابي عمرو بن العاص ويثير موجة غضب (شاهد)

بن غفير لبايدن: "إسرائيل" ليست جزءا من بلدك"

الأخبار الرئيسية

image_processing20230710-125360-g63ab2

استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب رام الله

20230710091009

إسرائيل تعارض معاملة فلسطينيين - أميركيين بدون تمييز في المطارات والمعابر

كابينت

كان الاجتماع عاصفا .. "يديعوت" تكشف تفاصيل اجتماع "الكابنيت"

photo_2023-07-09_21-38-23

الاحتلال يزعم العثور على بقايا صاروخ شمال الضفة

الكشف عن اقتراح أميركي لحل أزمة خيام "حزب الله" على الحدود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية