ميدالية تاسعة لفلسطين في دورة الألعاب العربية

الجزائر / سما /

أضافت فلسطين ميدالية برونزية جديدة لها في دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر، لترفع حصيلتها إلى 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات في السباحة وفضيتين و3 برونزيات.

وتمكن منتخب الكرة الحديدية، أمس الأحد من الحصول على ميدالية برونزية، من خلال اللاعبات مروة الفرا وشهد الخطيب وروان صافي في تخصص (البيتانك).

وتعتبر هذه المشاركة الرسمية الأولى للعبة الكرة الحديدية في البطولات العربية.

كما تمكن السباح محمود أبو غربية من التأهل إلى نهائيات سباحة 50 متر فراشة، بزمن قدره 26.58 ثانية.

وصعد منتخب فلسطين لكرة السلة ذوي الهمم إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد تغلبه على نظيره الليبي، اليوم السبت، بنتيجة (58-44).

وظهر المنتخب الفلسطيني بنزعة هجومية خلال الربع الأول، لكنه أضاع العديد من النقاط تحت السلة، ما أدى إلى تقدم المنتخب الليبي.

وفي الربع الثاني، لعب الفدائي بأداء جماعي، واستطاع عبر تناقل الكرات بين لاعبيه من ضرب دفاعات المنتخب الليبي، ثم تفوق في الربع الثالث بصورة واضحة، وفي الربع الأخير وسع الفارق.