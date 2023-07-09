بطل غزة يستعد للمشاركة في البطولة العربية

غزة / سما /

بدأ نادي خدمات البريج بوضع الترتيبات اللازمة استعداداً لمشاركة فريق كرة السلة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في قطر في أكتوبر من العام الجاري.

وأعلن خدمات البريج موافقته على المشاركة في البطولة بعدما أبلغه اتحاد كرة السلة رسمياً بتمثيل فلسطين في البطولة بصفته بطلاً للمحافظات الجنوبية.

ورشح اتحاد السلة خدمات البريج بصفته بطلاً للمحافظات الجنوبية، للمشاركة ببطولة الأندية العربية، فيما رشح أرثوذكسي بيت ساحور بصفته بطلاً للمحافظات الشمالية للمشاركة ببطولة وصل السلوية، والتي تنطلق 15 أكتوبر من العام الجاري.

وطالب رئيس الاتحاد ابراهيم حبش الناديين، بالاستعداد اللازم للظهور بشكل مشرف خلال المشاركة في حالة موافقتهما.

وتمنى حبش أن تتسم الاستعدادات بالإعداد الإيجابي والجيد والتدريب المناسب واختيار اللاعبين الجاهزين لهذا الاستحقاق الهام لكرة السلة الفلسطينية.

وقال محمد نور المشرف الرياضي لنادي خدمات البريج، إن ناديه يمتلك فريقاً قوياً، ولن يذهب لهذه البطولة من أجل المشاركة، وسيعمل على الوصول للأدوار المتقدمة في هذه البطولة.

وأضاف نور أن خدمات البريج سيحاول تعزيز الفريق بلاعبين من بعض الدول العربية، للمشاركة مع الفريق في هذه البطولة.