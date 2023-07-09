  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

بطل غزة يستعد للمشاركة في البطولة العربية

الإثنين 10 يوليو 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطل غزة يستعد للمشاركة في البطولة العربية



غزة / سما /

بدأ نادي خدمات البريج بوضع الترتيبات اللازمة استعداداً لمشاركة فريق كرة السلة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في قطر في أكتوبر من العام الجاري.

وأعلن خدمات البريج موافقته على المشاركة في البطولة بعدما أبلغه اتحاد كرة السلة رسمياً بتمثيل فلسطين في البطولة بصفته بطلاً للمحافظات الجنوبية.

ورشح اتحاد السلة خدمات البريج بصفته بطلاً للمحافظات الجنوبية، للمشاركة ببطولة الأندية العربية، فيما رشح أرثوذكسي بيت ساحور بصفته بطلاً للمحافظات الشمالية للمشاركة ببطولة وصل السلوية، والتي تنطلق 15 أكتوبر من العام الجاري.

وطالب رئيس الاتحاد ابراهيم حبش الناديين، بالاستعداد اللازم للظهور بشكل مشرف خلال المشاركة في حالة موافقتهما.

وتمنى حبش أن تتسم الاستعدادات بالإعداد الإيجابي والجيد والتدريب المناسب واختيار اللاعبين الجاهزين لهذا الاستحقاق الهام لكرة السلة الفلسطينية.

وقال محمد نور المشرف الرياضي لنادي خدمات البريج، إن ناديه يمتلك فريقاً قوياً، ولن يذهب لهذه البطولة من أجل المشاركة، وسيعمل على الوصول للأدوار المتقدمة في هذه البطولة.

وأضاف نور أن خدمات البريج سيحاول تعزيز الفريق بلاعبين من بعض الدول العربية، للمشاركة مع الفريق في هذه البطولة.

#البطولة العربية #بطل غزة #خدمات البريج #كرة السلة

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية حول إطلاق قذيفة من لبنان: "شخصان حُكم عليهما بالقتل"

الكشف عن اقتراح أميركي لحل أزمة خيام "حزب الله" على الحدود

وفاة حاجة من قطاع غزة في السعودية

بايدن يشن هجوما غير مسبوق على حكومة نتنياهو

"الكابينيت" يقرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية بشروط..

نوري المالكي يشتم الصحابي عمرو بن العاص ويثير موجة غضب (شاهد)

بن غفير لبايدن: "إسرائيل" ليست جزءا من بلدك"

الأخبار الرئيسية

image_processing20230710-125360-g63ab2

استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب رام الله

20230710091009

إسرائيل تعارض معاملة فلسطينيين - أميركيين بدون تمييز في المطارات والمعابر

كابينت

كان الاجتماع عاصفا .. "يديعوت" تكشف تفاصيل اجتماع "الكابنيت"

photo_2023-07-09_21-38-23

الاحتلال يزعم العثور على بقايا صاروخ شمال الضفة

الكشف عن اقتراح أميركي لحل أزمة خيام "حزب الله" على الحدود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية