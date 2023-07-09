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اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدوري الممتاز لموسم 2023-2024

الإثنين 10 يوليو 2023 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدوري الممتاز لموسم 2023-2024



غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم عن موعد إجراء قرعة بطولات الدوري بدرجاته المختلفة “الممتازة والأولى والثانية” للموسم الجديد 2023-2024.

وحدد اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل 11 يوليو الجاري موعداً لإجراء القرعة بحضور ممثلي الأندية الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر الاتحاد غرب غزة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن انطلاق منافسات دوري الدرجتين الممتازة والأولى بتاريخ 11-8-2023، فيما ينطلق دوري الدرجة الثانية بتاريخ 15-8-2023، أما دوري الدرجة الثالثة فينطلق بتاريخ 9-12-2023.

وسيفتتح اتحاد الكرة الموسم الجديد ببطولة كأس غزة التي تحمل اسم المرحوم “إبراهيم أبو سليم” يوم 21 يوليو الجاري، وهي المرة الأولى الذي يبدأ فيها الموسم ببطولة الكأس بعد أن توقفت الموسمين الماضيين.

#اتحاد الكرة #الدوري الممتاز

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