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ليوناردو: حان وقت رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

الإثنين 10 يوليو 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليوناردو: حان وقت رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

عبر ليوناردو، المُدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان، عن رأيه بشأن رحيل النجم كيليان مبابي عن الفريق.

ويتصاعد الجدل هذه الأيام في باريس بسبب رغبة مبابي في عدم تفعيل بند البقاء حتى 2025، ويتمسك النادي برحيله فوراً حتى لا يخسره مجاناً بنهاية موسم 2023/ 2024.

وقال ليوناردو، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :” لصالح نادي باريس سان جيرمان أعتقد أن الوقت قد حان لرحيل مبابي مهما حدث”.

وتابع :”باريس سان جيرمان تواجد قبل كيليان مبابي وسيتواجد بعد مبابي، لقد كان في باريس منذ 6 سنوات وفي خلال هذه المواسم الستة فازت 5 فرق مُختلفة بلقب دوري أبطال أوروبا”.

وأوضح ليوناردو فكرته بالقول :”لم يكن أياً من هذه الفرق يملك مبابي في صفوفه، وهذا يعني أنه من المُمكن جداً الفوز بهذه المُسابقة بدونه”.

ويبلغ مبابي من العُمر 24 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وكان قد انتقل للفريق الباريسي في 2017 قادماً من موناكو.

#باريس سان جيرمان #مبابي

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