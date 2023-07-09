نادٍ سعودي يفتح خط المفاوضات مع دي خيا

وكالات / سما /

يدخل الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، دائرة اهتمام أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، من أجل التعاقد معه خلال فترة ميركاتو الصيف.

كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، أن أحد أندية الدوري السعودي يحاول الحصول على خدمات دي خيا بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بشكل رسمي.

وقال نيكولو شيرا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن النادي السعودي – لم يُحدد اسمه- قد فتح خط المفاوضات مع الحارس دي خيا لضمه في صفقة انتقال حر.

وكان دي خيا قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن مانشستر يونايتد وذلك بعد مسيرة طويلة امتدت لـ 12 سنة قضاها داخل أسوار النادي الإنجليزي.

ورحل دي خيا عن صفوف مانشستر يونايتد بعد انتهاء مدة عقده في نهاية الموسم، حيث فشل الطرفين في التوصل حول تجديد العلاقة التعاقدية.

واقتربت إدارة مانشستر يونايتد، من التعاقد مع الكاميروني أندرية أونانا حارس إنتر ميلان، لتعويض رحيل الإسباني دي خيا هذا الصيف.