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ريال مدريد يفكر في بيع فالفيردي!

الإثنين 10 يوليو 2023 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يفكر في بيع فالفيردي!



وكالات / سما /

يفكر نادي ريال مدريد في بيع عقد الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، متوسط ميدان الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب المعلومات التي نشرتها شبكة ESPN أمس الأحد.

وأشارت الشبكة إلى أن وصيف الدوري الإسباني قد يتجه للتفكير في الاستغناء عن خدمات فالفيردي، نظراً لأن عملية بيع عقده يمكن أن تنعش خزينة اللوس بلانكوس بمبلغ مالي ضخم.

ويقيم ريال مدريد لاعبه بسعر مرتفع، حيث يرغب في الحصول على مبلغ يصل إلى 90 مليون يورو مقابل التنازل عن المدة المتبقية في عقده، علماً بأنه تواجد في الآونة الأخيرة في مفكرة بحث حفنة من أندية أوروبا الكبرى، على رأسها ليفربول الإنجليزي.

فالفيردي، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، يبلغ سعره في سوق اللاعبين نحو 100 مليون يورو، وفقاً لشبكة ترانسفير ماركت، مع العلم أنه مرتبط بعقد مع إدارة فلورنتينو بيريز، يصل لخط النهاية في يونيو 2027.

وشارك فيدي مع الريال في 56 مباراة بالموسم الماضي في كل المسابقات، وسجل خلالها 12 هدفاً وصنع 7 لزملائه في الفريق، خلال 4402 دقيقة لعب.

#فيديريكو فالفيردي #فالفيردي #ريال مدريد

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