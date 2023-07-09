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رسمياً.. باريس يعلن ضم لوكاس هيرنانديز

الإثنين 10 يوليو 2023 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. باريس يعلن ضم لوكاس هيرنانديز



وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز بشكل رسمي، قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني، ليتقمص ألوان كتيبة المدرب لويس إنريكي بدايةً من الموسم الجديد 2023 – 2024.

وحصل النادي الباريسي على توقيع اللاعب بشراء عقده بشكل نهائي من النادي البافاري في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليون يورو، علماً بأنه تواجد في العاصمة الفرنسية، باريس، منذ الخميس الماضي للتوقيع على العقود.

ويعوض البايرن رحيل هيرنانديز عن صفوفه من خلال التعاقد مع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع فريق نابولي الإيطالي، والذي كان اللاعب الأفضل في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يعلن النادي البافاري عن التعاقد مع كيم مين جاي في اليومين المقبلين، بعدما دفع البايرن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريق الجنوب الإيطالي في الساعات القليلة الماضية.

وتسلم نابولي من البايرن 50 مليون يورو نظير التنازل عن بطاقة اللاعب، ليسد ثغرة خروج لوكاس هيرنانديز ورحيله إلى ملعب حديقة الأمراء.

وفي سياق متصل، انضم باريس للصراع على التعاقد مع الحارس هوجو لوريس، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي هذا الصيف.

#لوكاس هيرنانديز #باريس سان جيرمان #بايرن ميونخ

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