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غزة: إنجاز قضية نصب على مواطنة جزائرية

الإثنين 10 يوليو 2023 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إنجاز قضية نصب على مواطنة جزائرية



غزة/ سما /

أنجزت دائرة "الجرائم الإلكترونية" في المباحث العامة في قطاع غزة، شكوى نصب واحتيال تعرضت لها مواطنة من دولة الجزائر، بعد تقديمها شكوى تفيد قيام مجهول بالنصب والاحتيال عليها، وذلك من خلال إيهامها بتقديم مساعدات في مجال العمل الخيري.

وأوضحت الجرائم الإلكترونية في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه بالبحث والتحري وبالمتابعة الفنية، تم الاشتباه بالمدعو (م.و)، وباستدعائه واستجوابه، أقر بأنه كان يعمل وسيط في استلام الحوالات ويأخذ عمولة على كل حوالة مالية دون علمه بواقعة النصب والاحتيال، وأن الحوالات تعود للمدعو (أ.ج)، وباستدعاء الأخير أقر بما نسب إليه في محضر الشكوى.

ولفتت المباحث العامة إلى أنه تم تحريز الهواتف الخلوية المستخدمة في الواقعة وإحالة المذكورين وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب للأصول.

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