"دعم الصحفيين" تستنكر تجديد الاحتلال منع الصحافية حسونة من السفر

غزة / سما /

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الإثنين، من استمرار سلطات الاحتلال لاستخدام حجة المنع من السفر للإعلاميين والصحفيين، بهدف تقييد عملهم من جانب، وكأسلوب عقابي آخر لفرض السيطرة التامة على حريتهم في التنقل.

وقالت اللجنة: "إن محكمة الاحتلال جددت منع الصحافية مجدولين حسونة مراسلة قناة "تي آر تي" التركية، من السفر دون تهمة تذكر لأمد غير معلوم".

وقالت الصحافية مجدولين على صفحتها على الانستغرام: "لقد تم تجديد منعي من السفر لأمد غير معلوم، ملف سري، تهمة سرية، ترهيب وظلم لا يطاق".

وأضافت: "النفسية تعبانة وبحاجة لمساحة، خاصة وأن أربع سنوات مرت علي مع كل هذا الظلم، وكانت هذه المحكمة صفعة جديدة لأتخذ أهم قرار في حياتي".

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 25 تموز/يوليو 2022، جددت منع مراسلة قناة "TRT" التركية الصحافية مجدولين حسونة من السفر عبر معبر الكرامة إلى الأردن، من دون توضيح الأسباب.

وتخضع حسونة، لمنع من السفر إلى خارج الضفة الغربية بموجب قرار اتخذته أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية في أغسطس/آب 2019.