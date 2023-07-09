  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: بن غفير يفضح سياسة إسرائيل في الترويج لأية تسهيلات للفلسطينيين

الإثنين 10 يوليو 2023 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: بن غفير يفضح سياسة إسرائيل في الترويج لأية تسهيلات للفلسطينيين



رام الله / سما /

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الادعاء التضليلي الكاذب الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف الحاكم بشأن حرصه على (عدم انهيار السلطة).

وترى فيه امتداداً لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية لاضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة مفضوحة لاخفاء الدور الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من تدميرً للسلطة وضربٍ لمصداقيتها في وعي واعين الجمهور الفلسطيني عبر التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاستيطان وإرهاب المستوطنين والاجتياحات والاقتحامات الدموية والقتل خارج القانون وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومن خلال التنكر الإسرائيلي الرسمي لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي اقرتها الشرعية الدولية وقراراتها، وغياب شريك السلام الإسرائيلي ووأد وتقويض جميع أشكال المفاوضات وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وقالت "ان نتنياهو يستغل أبشع استغلال الترويج لدعم السلطة انسجاماً مع مطالب المجتمع الدولي ومحاولة اعطائه الانطباع بتنفيذ مطالبه، كما أن بن غفير فضح سياسة الحكومة الإسرائيلية المزعومة في الترويج لاية تسهيلات للفلسطينيين.

واكدت الوزارة أن ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية بشأن (التسهيلات) هي التزامات واجبة التنفيذ على دولة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة وانهاء قرصنة أموال الشعب الفلسطيني.

وعليه، رفضت الوزارة أية شروط تروج لها الحكومة الإسرائيلية بشأن تنفيذ تلك الالتزامات، وتعتبرها محاولة فاشلة لتسييسها.

وشددت الوزارة على أن المطلوب أيضاً وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، تمهيداً للانخراط الإسرائيلي في عملية سياسية تفاوضية حقيقية وفقاً لمرجعيات السلام الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، تفضي لإنهاء الاحتلال والاعتراف الإسرائيلي الرسمي بالدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

#وزارة الخارجية #ايتمار بن غفير #إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية حول إطلاق قذيفة من لبنان: "شخصان حُكم عليهما بالقتل"

طائرة عسكرية أردنية تهبط في قاعدة إسرائيلية

الكشف عن اقتراح أميركي لحل أزمة خيام "حزب الله" على الحدود

وفاة حاجة من قطاع غزة في السعودية

بايدن يشن هجوما غير مسبوق على حكومة نتنياهو

"الكابينيت" يقرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية بشروط..

"إسرائيل" توجه رسالة تهديد لحزب الله

الأخبار الرئيسية

20230710091009

إسرائيل تعارض معاملة فلسطينيين - أميركيين بدون تمييز في المطارات والمعابر

كابينت

كان الاجتماع عاصفا .. "يديعوت" تكشف تفاصيل اجتماع "الكابنيت"

photo_2023-07-09_21-38-23

الاحتلال يزعم العثور على بقايا صاروخ شمال الضفة

الكشف عن اقتراح أميركي لحل أزمة خيام "حزب الله" على الحدود

بن غفير لبايدن: "إسرائيل" ليست جزءا من بلدك"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية