جمعية التضامن الخيرية تقدم العديد من المساعدات الطبية والانسانية

نابلس / سما /

استكملت جمعية التضامن الخيرية في محافظة نابلس مشروعها الخيري الذي يهدف لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للمرضى والحالات الإنسانية وذلك من خلال أهل الخير في المحافظة

وضمن المساعدات الانسانية الطبية تم توفير 6 أجهزة اوكسجين جنريتر 5 لتر و 10لترو11 من الاسرة العادية والكهربائية و4 كراسي طبية وكرسيين كهربائين و 3 من الفرشات الطبية الكهربائية وجهاز سيباب للتنفس لحالات مرضية فقيرة بحاجة اليها

كما تم توفير جهاز قياس الضغط والجهد ،وايضا تم توفير تكلفة علاج طبيعي و وظيفي ونطق لطفل عمره 4 سنوات لمدة سنة بكلفة 10 الاف شواكل

وايضا تم تغطية تكاليف عملية تحويل مسار لطفلة عمرها 16 سنة وزنها 170 كيلو

وتم توفير 600 شيكل شهري لعلاج طفل بحاجة لادوات طبية مدى الحباة .

وتمت المساهمة في تكاليف سفر لاجراء عملية بالخارج لاربع حالات الاولى بقيمة الف يورو،ولحالتين اخرتان تم توفير 500 دولار والاخرى تم توفير الف شيكل

وايضا تم فير 1880 شيكل لحالة مرضية فقيرة ثمن ابرة ديسك.

كما وتم توفير جهاز رافعة لشحص وزنه يتجاوز 200كيلو لمساعدة اسرته على رفعه وانزاله

وجزء من مشاريع الجمعية الخيرية مشروع إعادة تأثيث ، فما زالت الجمعية مستمرة بتوفير الدعم اللازم للمنازل التي بحاجة لترميم أو بحاجة لأثاث ، حيث تم توفيرغسالة وثلاجة

ولاسرة اخرى تم توفير طقم نوم وغسالة وثلاجة،وايضا تم تسليم اسرة طقم كنب وسجاد وغاز وطاولة وسط مع طربيزات،ووفرت الجمعية طاولة سفرة وتلفزيون وشاشة تلفزيون وكراسي وفريزر وبراويز.

كما وفرت الجمعية لاسرة تعيش ظروف صعبة كنب وطقم نوم وخزانة.

وأعربت جمعية التضامن، والأسر المستفيدة عن شكرها لفاعلي الخير على ما قدموه من مساعدات تدعم من هم بأمس الحاجة للعون .