وصول الفوج الأول من حجاج غزة

غزة/سما/

وصل مساء يوم الأحد الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، بمساندة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني المختصة على تسهيل وصول حجاج المكرمة، والبالغ عددهم قرابة 900 حاج.

وأوضحت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود أنها عملت على تجهيز صالة الاستقبال، تمهيدًا لوصول حجاج بيت الله الحرام، ومن ثّم ختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن الفوج الأول من حجاج غزة غادر قطاع غزة في 12 من يونيو الماضي، عبر معبر رفح متوجه إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج.