"الجهاد" تدين استمرار أمن السلطة في اعتقال القيادات والمحررين

غزة/سما/

دانت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد 9/7/2023، استمرار الاعتقالات التي تُنفذها أجهزة أمن السلطة والتي طالت عدداً من الأسرى المحررين آخرهم القيادي جمال حمامرة.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي:" ندين بأشد العبارات استمرار الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة والتي طالت عدداً من الأسرى المحررين آخرهم القيادي الأستاذ جمال حمامرة الأسير المحرر والمبعد إلى مرج الزهور".

ولفت إلى أن حمامرة قاسى الألم والمعاناة بسبب الاعتقال والملاحقة من قبل الاحتلال الصهيوني، لتستمر فصول هذه المعاناة بعد استدعاءاته المتكررة من قبل جهاز المخابرات، حيث جرى اليوم استدعاؤه واعتقاله.

واعتبر سلمي هذه السياسة خروجاً عن الإجماع الوطني، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم حمامرة، والمجاهد البطل مراد ملايشة ورفاقه من المقاومين الأبطال الذين جرى اعتقالهم على يد الأجهزة الأمنية.