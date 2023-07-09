الخارجية ترحب بمواقف بايدن وصفعته غير المسبوقة لحكومة نتنياهو

رام الله/سما/

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بالمواقف والصفعة غير المسبوقة التي وجهها الرئيس الامريكي بايدن لحكومة نتنياهو، واصفا اياها بالحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، ومؤكدا وللمرة الاولى ان تلك الحكومة وعناصرها الإرهابية هم اساس تفاقم الأوضاع الاخيرة في الضفة الغربية.

كما أعاد التأكيد على ان مبدأ حل الدولتين يعتبر المسار الصحيح للمضي قدما على طريق حل الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين. كما هاجم سياسة الاستيطان الإسرائيلية التوسعية وحدد موقفه منها عندما اكد انه ليس لديهم الحق في التواجد هناك.



واعتبرت الوزارة أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوة بالاتجاه الصحيح وتطالب بترجمة أقواله ومواقفه إلى أفعال وإجراءات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني من تطرف وعنصرية الحكومة الإسرائيلية، وتكفل حماية حل الدولتين وانقاذه من براثن الاستيطان والجرافات الإسرائيلية، وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع.

كما اعتبرت أن استمرار إسرائيل في استيطانها غير الشرعي وغير القانوني سيعرضها ليس فقط للمساءلة والمحاسبة وفق قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وانما أيضاً سيعرضها لعقوبات اممية.

وأضافت: ""نتوقع من إدارة بايدن الوفاء بالتزاماتها التي أعلنت عنها تجاه القضية الفلسطينية ودعم التوجهات القانونية لدولة فلسطين في المحافل الدولية.