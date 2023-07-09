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الاحتلال يصدر أمرا عسكريا لتضييق الخناق على البدو شمال أريحا

الأحد 09 يوليو 2023 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر أمرا عسكريا لتضييق الخناق على البدو شمال أريحا



أريحا/سما/

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمرا عسكريا، لتضييق الخناق على البدو القاطنين شمال أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال وضمن مخططها لتهجير البدو والتوسع الاستيطاني، أصدرت أمرا عسكريا يتضمن منع دخول أرض تقع قرب معسكر لجيش الاحتلال جنوب شرق قرية الجفتلك، تقدر مساحتها بـ250 دونما، تقطنها نحو 25 عائلة من تجمع بدو أبو العجاج، يعيشون في خيام.

وأوضحت أن القرار العسكري الإسرائيلي، ينص على إغلاق المنطقة ومنع المكوث فيها، ويسمح للسكان البدو القاطنين بشكل دائم في المنطقة بالاستمرار في البقاء، شرط عدم إضافة أي جديد إلى منشآتهم السكنية الزراعية، وتقييد تحركاتهم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر العسكري يسري حتى نهاية عام 2027، لكن المخاطر قائمة بإصدار قرار لاحقا بالاستيلاء على الأرض بشكل كامل لصالح المعسكر الإسرائيلي القريب منها.

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#اريحا

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