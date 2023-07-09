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الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه في مسافر يطا

الأحد 09 يوليو 2023 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا بعد الاعتداء عليه في مسافر يطا



الخليل/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا بعد الاعتداء عليه في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفاد الناشط أسامة مخامرة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فريد الحمامدة، بعد الاعتداء عليه بالضرب، فيما قام عدد من المستوطنين بتخريب محصوله الزراعي، واقتلعوا عددا من أشجار الزيتون في منطقة خلة سدرة .

وتتعرض المسافر لهجمة ممنهجة ومتواصلة من قبل المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، طالت ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية، ومواشيهم وآبار المياه هناك، وغير ذلك من الممارسات الرامية إلى تهجيرهم من أرضهم.

#مسافر يطا

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