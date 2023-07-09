"الكابينيت" يقرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية بشروط..

القدس المحتلة/سما/

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء اليوم، الأحد، دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية.

ووفق صحيفة هآرتس العبرية، ينص مقترح الكابينت لمنع انهيار السلطة الفلسطينية على أن تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام وفي منظومة التعليم، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء الفلسطيني في المناطق C".

وأشارت وسائل الإعلام الإسراائيلية إلى أن الاقتراح تم قبوله بأغلبية أعضاء الكابينت (8)، ومعارضة واحدة (وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير) وامتناع واحد عن التصويت (وزير المالية الإسرائيلي بتسليئل سموتريتش).

وأكد اجتماع الكابينت أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية "ستواصل العمل بكل حزم على إحباط الإرهاب".

وقال مكتب نتنياهو في بيان أن "رئيس الحكومة ووزير الأمن، يوآف غالانت، سيقدمان لمجلس الوزراء مقترحات لإجراءات تؤدي إلى استقرار الوضع المدني على الساحة الفلسطينية".

وعن خطة إضعاف القضاء، أشار بيان الحكومة الإسرائيلية إلى أن الكابينيت يدعم بالإجماع تصريحات وزير الأمن، غالانت، بأن "الدعوات لرفض الخدمة العسكرية تلحق ضررا خطيرا بأمن إسرائيل، ويجب إدانتها واتخاذ إجراءات للسماح بالإبقاء على قوات الأمن بعيدة الخطاب السياسي".

من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "السلطة الفلسطينية أعداء، وهم مثل حماس، وطوال الوقت نتحدث عن السلطة وضعفها. وماذا سيحصل لو تم تقويتها؟"، على حد تعبيره.