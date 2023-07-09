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"مقلاع داوود" يجتاز اختبارات جديدة (فيديو)

الأحد 09 يوليو 2023 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مقلاع داوود" يجتاز اختبارات جديدة (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

اختتمت القوات الجوية الإسرائيلية ووزارة الحرب ومنظمة الدفاع الصاروخي وشركة "رافاييل" للصناعات العسكرية بنجاح، سلسلة من التدريبات والاختبارات في جنوب البلاد.


ونجح نظام الدفاع الجوي والصاروخي "David's Sling" (مقلاع داوود) في إكمال سلسلة من الاختبارات بعد شهرين من أول اعتراض تشغيلي ناجح أثناء عملية "Shield and Arrow".

وتحاكي السيناريوهات التهديدات المتقدمة، وتعزز قدرات النظام وتحسن بشكل كبير نظام الدفاع الجوي والصاروخي متعدد المستويات لإسرائيل.

وأجرى "David's Sling" بنجاح سلسلة من اختبارات الذخيرة الحية، والمصممة خصيصا لمواجهة التهديدات المتقدمة مثل الصواريخ البالستية، وصواريخ كروز، والطائرات، والطائرات بدون طيار.

كما شاركت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) وشركة Elbit Systems في الاختبارات.

وفحصت التدريبات والاختبارات القدرات الحالية للنظام في عدد من السيناريوهات الصعبة، مما يثبت القدرات التشغيلية للنظام أثناء الصراع. كما أنها تشكل معلما هاما إضافيا في التكامل التشغيلي للنظام في سلاح الجو الإسرائيلي، في مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات في ساحات القتال المختلفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت القيادة العليا من وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA)، الشريك الرئيسي في تطوير وإنتاج نظام David's Sling، في الموقع لحضور الحدث.

ويشكل نظام David's Sling، جنبا إلى جنب مع أنظمة Arrow، وIron Dome، و C-Dome (التكوين البحري للقبة الحديدية) طبقة أساسية من نظام الدفاع الجوي والصاروخي لـ"إسرائيل".

#مقلاعه داوود

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