رام الله: العالول يلتقي بقادة النقابات

رام الله/سما/

التقى نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، بالأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ووفد من قيادات الحركة النقابية، بحضور مفوض عام التعبئة والتنظيم محمد المدني.

وأكد سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بكل كوادره، ملتف خلف القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة.

وأضاف أن تغول الاحتلال وانتهاكه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني، توجبان تضافر الجهود في سبيل الدفاع عن أرضنا ووطننا حتى تحريره وإقامة الدولة الفلسطينية.

بدوره، أثنى العالول على دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في خدمة الطبقة العاملة، ودوره النضالي في المشاركة في كل الفعاليات الوطنية بكل محافظات الوطن، إضافة إلى دوره في خدمة القضية الفلسطينية، وإبراز الصورة الحقيقية للمعاناة الفلسطينية في المحافل الدولية والعربية كافة، التي تمثلها المؤسسات والنقابات العالمية.

وحضر اللقاء عدد من قيادات حركة "فتح" في اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، ومفوضية التعبئة والتنظيم، والمنظمات الشعبية، إضافة إلى وفد الاتحاد الممثل بالأمين العام، وأعضاء الأمانة العامة، وأمناء سر المجالس في الفروع التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.