  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: العالول يلتقي بقادة النقابات

الأحد 09 يوليو 2023 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: العالول يلتقي بقادة النقابات



رام الله/سما/

 التقى نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، بالأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ووفد من قيادات الحركة النقابية، بحضور مفوض عام التعبئة والتنظيم محمد المدني.

وأكد سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بكل كوادره، ملتف خلف القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة.

وأضاف أن تغول الاحتلال وانتهاكه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني، توجبان تضافر الجهود في سبيل الدفاع عن أرضنا ووطننا حتى تحريره وإقامة الدولة الفلسطينية.

بدوره، أثنى العالول على دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في خدمة الطبقة العاملة، ودوره النضالي في المشاركة في كل الفعاليات الوطنية بكل محافظات الوطن، إضافة إلى دوره في خدمة القضية الفلسطينية، وإبراز الصورة الحقيقية للمعاناة الفلسطينية في المحافل الدولية والعربية كافة، التي تمثلها المؤسسات والنقابات العالمية.

وحضر اللقاء عدد من قيادات حركة "فتح" في اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، ومفوضية التعبئة والتنظيم، والمنظمات الشعبية، إضافة إلى وفد الاتحاد الممثل بالأمين العام، وأعضاء الأمانة العامة، وأمناء سر المجالس في الفروع التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

#العالول

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة عبرية : عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله يتخطون الحدود لإسرائيل

طائرة عسكرية أردنية تهبط في قاعدة إسرائيلية

تخوف إسرائيلي من تحقق "كابوس الدولة الواحدة" بعد غياب الرئيس عباس

بايدن يشن هجوما غير مسبوق على حكومة نتنياهو

أسعار صرف العملات

الكرملين: أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" إلى أوكرانيا

"إسرائيل" توجه رسالة تهديد لحزب الله

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-09_16-35-22

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عمليّة طعن في القدس (فيديو)

بايدن يشن هجوما غير مسبوق على حكومة نتنياهو

تنزيل (13)

"إسرائيل" توجه رسالة تهديد لحزب الله

النخالة يتحدث عن معركة جنين والاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل

تخوف إسرائيلي من تحقق "كابوس الدولة الواحدة" بعد غياب الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية