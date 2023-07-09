جهاز الضابطة الجمركية يطلق مخيماته الصيفية بعنوان "الجمركي الصغير"

رام الله/سما/:

أطلق جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، اليوم الأحد، مخيماته الصيفية التخصصية لعام 2023، في جميع المحافظات الشمالية، تحت اسم "الجمركي الصغير"، وذلك لأول مرة منذ تأسيس الجهاز، لكلا الجنسين من عمر 8-14 عاما.

وأفاد الجهاز، في بيان له، بأن إطلاق المخيمات الصيفية، التي ستستمر لمدة 12 يوما، يأتي حرصا منه على نشر الوعي بطبيعة عمله ودوره في حماية الاقتصاد الوطني، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، خاصة فئة الأطفال، لتعزيز روح الانتماء الوطني والولاء، وغرس القيم الوطنية لديهم، ورسم الفرح على وجوههم.

ويتضمن برنامج المخيمات الصيفية العديد من الفعاليات والنشاطات، أبرزها: تعريفهم بطبيعة عمل جهاز الضابطة الجمركية، والجهات الشريكة المدنية والعسكرية المتخصصة، بالإضافة إلى استضافة عدد من المؤسسات الحكومية والمدنية لتقديم بعض النشاطات والأعمال التطوعية والترفيهية والثقافية والفنية.

كذلك، يتضمن البرنامج، وفق البيان، عدة زوايا سيتعلمها ويتفاعل معها الأطفال خلال المخيم، ومنها: التثقيف الوطني والمدني، والنشاطات الرياضية، والأشغال اليدوية، والدراما، والمسرح، والكتابة الإبداعية، وغيرها من التدريبات التي تتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة، والتي ستعمل على التفريغ النفسي للأطفال، من خلال خطة موضوعة من متخصصين، للدمج بين المتعة والاستفادة.

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