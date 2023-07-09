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وفد طبي دولي متخصص يصل إلى غزة

الأحد 09 يوليو 2023 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طبي دولي متخصص يصل إلى غزة



غزة/سما/

وصل وفد طبي دولي من الرابطة الطبية الفلسطينية الأميركية (باما)، مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، لإجراء جراحات طبية متخصصة.

ويضم الوفد الدولي عشرة أطباء من تخصصات مختلفة، لإجراء تدخلات طبية وتقديم استشارات وإجراء عمليات جراحية في عدة مستشفيات، حيث يختص أعضاؤه بعلاج أمراض السرطان، والكبد، والبنكرياس، والمسالك البولية للأطفال، وجراحة القلب المفتوح، والجراحة العامة، والمناظير، والأوعية الدموية، وجراحة النساء والولادة.

ويتوزع أعضاء الوفد، وهو الثامن الذي ترسله مؤسسة "باما" إلى القطاع خلال السنوات الماضية، على ثلاثة مستشفيات هي: الشفاء بمدينة غزة، والصداقة التركي جنوب مدينة غزة، ومستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويترأس الوفد الدكتور يوسف خلفة، رئيس مؤسسة "باما"، الذي سيُجري المزيد من اللقاءات مع الكوادر الطبية والصحية في القطاع، إضافة إلى جولة ميدانية على العديد من المستشفيات والمرافق الصحية، للاطلاع على الأوضاع الصحية في قطاع غزة.

وتهدف مؤسسة "باما" من إرسال البعثات الطبية الدورية إلى قطاع غزة، إلى تحسين القطاع الصحي ومساعدة الطواقم الطبية في تقديم الخدمات الطبية للمواطن.

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#غزة

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