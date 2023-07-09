الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عمليّة طعن في القدس (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

أُصيبت سيدة فلسطينية، بجراح، جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عمليّة طعن.

وأُطلق النار على السيدة الفلسطينية في شارع "حاييم بار ليف"، في محطة للقطار الخفيف في المدينة، وبالقرب من مركز لشرطة الاحتلال.

ووصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى المكان؛ كما عزّزت قوات الاحتلال من تواجد عناصرها في المنطقة، وفي الشوارع المحيطة بها.

وأفادت مصادر محلية بأن السيدة الفلسطينية التي تم إطلاق النار تجاهها قرب حي الشيخ جراح بالقدس مصابة بجروح متوسطة في الأطراف السفلية.

وأظهرت مشاهد لحظة اعتقال السيدة الفلسطينية من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.