  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بايدن يشن هجوما غير مسبوق على حكومة نتنياهو

الأحد 09 يوليو 2023 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يشن هجوما غير مسبوق على حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

شن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، هجوما غير مسبوق على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 وقال  في تصريحات صدرت عنه في مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية:" إن حكومة الأخير تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) هم الأكثر تطرفًا الذين رأيتهم في حياتي، وأعود بالزمن إلى غولدا مئير. (رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية بين 17 مارس 1969 حتى 1974)

وأشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير جزء من مشكلة الضفة الغربية" المحتلة.

واعتبر الرئيس الأميركي، أن وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، "الذين يريدون استيطانيا في كل مكان هم جزء من المشكلة"، علما بأن واشنطن كانت قد كثّفت جهودها في محاولة للتوسط في توسيع "اتفاقيات أبراهام" ودفع الرياض للانضمام إلى دول عربية وخليجية طبّعت مؤخرا مع تل أبيب.

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض، قال بايدن إن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قادم قريبا إلى البيت الأبيض في زيارة. في حين اعتبر أن نتنياهو "يحاول التعامل مع ائتلافه الذي وصفه بالأكثر تطرفا، وأضاف أنه "نتحدث مع الإسرائيليين بانتظام ونأمل أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال".

وعن إمكانية التطبيع بين تل أبيب والرياض، أكد بايدن أن إسرائيل والسعودية لا تزالان بعيدتين عن إمكانية تطبيع العلاقات الثنائية بينهما، مشيرا إلى أن الـ"طريق طويلة"  بينهما.

#بايدن #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

كتيبة جنين تنشر مشاهد لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة

اذاعة عبرية : عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله يتخطون الحدود لإسرائيل

طائرة عسكرية أردنية تهبط في قاعدة إسرائيلية

أسعار صرف العملات

الكرملين: أنقرة انتهكت الاتفاقات بإطلاق سراح قادة "آزوف" إلى أوكرانيا

تخوف إسرائيلي من تحقق "كابوس الدولة الواحدة" بعد غياب الرئيس عباس

للأسبوع الـ27.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-09_16-35-22

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عمليّة طعن في القدس (فيديو)

تنزيل (13)

"إسرائيل" توجه رسالة تهديد لحزب الله

النخالة يتحدث عن معركة جنين والاجتماع المرتقب للأمناء العامين للفصائل

تخوف إسرائيلي من تحقق "كابوس الدولة الواحدة" بعد غياب الرئيس عباس

F0iF49eX0AA2lXL

هنغبي: "إسرائيل" غير معنية بانهيار السلطة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية