بايدن يشن هجوما غير مسبوق على حكومة نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

شن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، هجوما غير مسبوق على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال في تصريحات صدرت عنه في مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية:" إن حكومة الأخير تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) هم الأكثر تطرفًا الذين رأيتهم في حياتي، وأعود بالزمن إلى غولدا مئير. (رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية بين 17 مارس 1969 حتى 1974)

وأشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير جزء من مشكلة الضفة الغربية" المحتلة.

واعتبر الرئيس الأميركي، أن وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، "الذين يريدون استيطانيا في كل مكان هم جزء من المشكلة"، علما بأن واشنطن كانت قد كثّفت جهودها في محاولة للتوسط في توسيع "اتفاقيات أبراهام" ودفع الرياض للانضمام إلى دول عربية وخليجية طبّعت مؤخرا مع تل أبيب.

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض، قال بايدن إن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قادم قريبا إلى البيت الأبيض في زيارة. في حين اعتبر أن نتنياهو "يحاول التعامل مع ائتلافه الذي وصفه بالأكثر تطرفا، وأضاف أنه "نتحدث مع الإسرائيليين بانتظام ونأمل أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال".

وعن إمكانية التطبيع بين تل أبيب والرياض، أكد بايدن أن إسرائيل والسعودية لا تزالان بعيدتين عن إمكانية تطبيع العلاقات الثنائية بينهما، مشيرا إلى أن الـ"طريق طويلة" بينهما.