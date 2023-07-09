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ماذا قال الشيخ حسن يوسف بعد الافراج عنه؟

الأحد 09 يوليو 2023 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال الشيخ حسن يوسف بعد الافراج عنه؟



جنين/سما/

 أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، بعد اعتقال دام 20 شهرا في سجون الاحتلال.

وقال يوسف في تصريحات له عقب تحرره؛ كنا نتابع ما يجري في جنين لحظة بلحظة، وكنا مسرورين من الوضع الذي كان عليه الحال في جنين.


وأضاف: تجسدت الوحدة بين الكل الفلسطيني في جنين ومخيمها، الكل صمد وقاوم وتقدم وساعد وأعان وهذا بفضل الله أدى إلى الإنجاز العظيم بدحر الاحتلال الذي لم ينجز أي شيء مما كان يصبو إليه، وتحقق للفلسطينيين ما أرادوا من نصر وعزة وكرامة.

وأوضح، أن هناك من حاول إشعال نوع من الخلافات والفتنة الداخلية لكن جنين ومخيمها وحدت الكل الفلسطيني، ونحن كفلسطينيين لا خيار لنا غير الوحدة والتكاتف معا، لمواجهة المخاطر التي تحدق بقضيتنا.

وأكد أن الأسرى في سجون الاحتلال وحدة واحدة داخل السجون لم تكن في أي مرحلة سابقة كالحالة الموجودة الآن، فهم في صف واحد لمواجهة بن غبير وقراراته التي تهدف إلى التنغيص على الأسرى في المعتقل.

وأشار، إلى أنه في حال لم يتم الاستجابة لمطالب الأسرى في السجون فإنهم ماضون في طريقهم لكسر قرارات الاحتلال كما كسرت قرارات أردان من قبل.

#جنين

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